В выходные в Кузбассе обещают 36 градусов мороза

По данным синоптиков, в регион идёт серьёзное похолодание. Так, в ночь на пятницу...-8...-13, а местам до 15-20 мороза. Днём температура продолжит опускаться. Прогнозируется юго-западный вете с порывами до 22 метров в секунду. Ночью стужа: ...-18...-23, при прояснениях до ...-30.

В субботу в дневные часы около 18-23 градусов, местами ...-11...-16. В ночь на воскресенье похолодает до 25-30, а кое-где и до ...-36.

- В воскресенье днём ожидается в пределах 20-25, местами ...-13...-18. Ветер переменный, слабый, без существенных осадков. В ночь на понедельник 25-30, в отдельных районах местами ...-36, - сообщили в Кемеровском Гидрометцентре.