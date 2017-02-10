Власти Таштагольского района разработали быструю схему решения проблем

Глава Таштагольского района встретился с населением. Владимир Макута провёл прием по личным вопросам. Более 30 человек смогли напрямую задать вопрос. Людей волнует улучшение жилищных условий, развитие малого бизнеса, оказание материальной поддержки в сложной ситуации.

Владимир Макута, глава Таштагольского района: «Сейчас более глобальные вопросы. Во-первых, сейчас стало намного меньше приходить на личный прием, - почему? – мы у себя в районе разработали такую схему – у нас каждый заместитель главы раз в неделю выезжает в поселок, который он знает, который он курирует давно. И там проводит на месте прием по личным вопросам. И там на месте смотрит, если может решить на месте с руководителями предприятий, если нет – он на второй день приезжает и на малом аппаратном говорит – вот такие и такие вопросы. И тогда уже я принимаю решение, что нужно сделать, для того, чтобы быстро решить проблему».