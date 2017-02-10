В Кузбассе продолжается программа «Рука помощи»

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«Рука помощи» - областная программа с таким названием действует на территории области уже третий год. Сегодня специалисты приехали к детям с ограниченными возможностями из удаленных сел Крапивинского района. Работники социального-реабилитационного центра работают адресно. В о время таких занятий дети получают навык работы на компьютере, виртуально знакомятся с объектами окружающего мира, развивают речь, мышление и воображение. В этом году услуги по проекту «Рука помощи» получат 85 школьников.



