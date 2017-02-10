За плохую уборку снега кемеровская УК заплатит 50 тысяч рублей

По решению Государственной жилищной инспекции Кемеровской области, одна из управляющих компаний города заплатит 50.000 рублей за несвоевременную уборку снега во дворе жилого дома.

Специалисты проверили двор около дома № 72 по проспекту Шахтёров, выяснилось, что ООО «ЖСЦ «Квартиры Кемерова» убирает здесь плохо.

- Не обеспечило надлежащее состояние дворового проезда, пешеходных дорожек, тротуаров, пандусов. Таким образом были нарушены «Правила и норм технической эксплуатации жилищного фонда», ответственность за это предусмотрена статьёй 7.22 КоАП РФ, - комментируют в городской администрации.