Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
10 Февраля 2017 Кемерово
2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
← 2016
Версия для печати

За плохую уборку снега кемеровская УК заплатит 50 тысяч рублей

10 Фев. 2017, 16:46
63 просмотра

По решению Государственной жилищной инспекции Кемеровской области, одна из управляющих компаний города заплатит 50.000 рублей за несвоевременную уборку снега во дворе жилого дома. 

Специалисты проверили двор около дома  № 72 по проспекту Шахтёров, выяснилось, что ООО «ЖСЦ «Квартиры Кемерова»  убирает здесь плохо. 

- Не обеспечило надлежащее состояние дворового проезда, пешеходных дорожек, тротуаров, пандусов. Таким образом были нарушены «Правила и норм технической эксплуатации жилищного фонда», ответственность за это предусмотрена статьёй 7.22 КоАП РФ, - комментируют в городской администрации. 

Читайте также: Губернатор назвал УК Кемерова, которые плохо чистят снег


Тэги: уборка снега, штраф, УК, Кемерово
Все новости раздела «Общество»
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2017
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка ГТРК «Кузбасс»
Большая Медведица