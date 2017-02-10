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В Кемерове открыли второй McDonald's

10 Фев. 2017, 17:01
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В пятницу, 10 февраля в Рудничном районе Кемерова рядом с ТЦ «Север» открылся второй в городе ресторан всемирно известной сети быстрого питания McDonald's .

 

Он предусматривает концепцию «МакАвто», предназначенную  для круглосуточного обслуживания автомобилистов. Ресторан же работает с 7:00 утра и до полуночи. Заказы при желании можно оформлять самостоятельно: в зале находятся специальные устройства.

Площадь заведения составляет  690 «квадратов», оно вмещает 163 посадочных места в помещении, плюс ещё 40 расположились на летней площадке. Есть  детская комната для семейных торжеств, пишет «Газета Кемерова».  

Напомним, первый в Кемерове McDonald's  открылся в старом центре кузбасской столицы в июне прошлого года. 


Тэги: McDonald's, Кемерово
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