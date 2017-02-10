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Росздравнадзор нашёл грубые нарушения в работе «скорой», опоздавшей на роды к кемеровчанке

10 Фев. 2017, 17:43
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В центре внимания остаётся история, когда в ночь на 1 января на роды к женщине в Кемерове опоздала «скорая помощь». После опоздания к роженице в Кемерове сняли главного врача станции скорой помощи, также возбудили уголовное дело. 

Внеплановую проверку провёл и Территориальный орган Росздравнадзора по Кемеровской области. По результатам выявлены грубые нарушения.  Во-первых, женщине во время родов не оказали медицинскую помощь и не отвезли в больницу. Кроме того, фельдшер выездной бригады не сообщил в оперативный отдел о том, что вызов не выполнен. Это был экстренный случай, в таких ситуациях «скорая» должна по правилам приезжать через 20 минут. В ситуации с кемеровской роженицей медики прибыли лишь через два с лишним часа. Приехав, медики не положили женщину в носилки, до машины она пошла сама.

- Администрацией учреждения не был проведен сбор оперативной статистической информации, её анализ и принятие решений по обеспечению своевременного выполнения вызова. Таким образом,  ГБУЗ КО «ККССМП» не была оказана экстренная медицинская помощь роженице, что является грубым нарушением прав граждан на получение доступной, качественной и эффективной медицинской помощи, - сообщают в ведомстве.

Росздравнадзор по Кемеровской области потребовал, чтобы все нарушения устранили до 3 марта, протокол об административном правонарушении передан в суд города Кемерово.


Тэги: Кемерово, опоздала скорая
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