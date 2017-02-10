Выяснилось, когда в Кемерове будет третий McDonald's

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Ранее «Вести-Кузбасс» сообщали, что 10 февраля в областном центре в Рудничном районе открылся McDonald's. На пресс-конференции представители ООО «ГиД» (франчайзи «Макдоналдс» в России) сообщили также и том, когда стоит ждать третьего кемеровского ресторана.

Отмечается, что рассматривается площадь в Ленинскомй районе, подчёркивается, что она должна соответствовать всем высокими стандартам, которые приняты в компании. Также стало известно, что третий McDonald's откроется в Кемерове только в 2018 году, точные сроки не называются, уточняет «Газета Кемерова».



