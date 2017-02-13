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В Кемерове пройдёт дегустация пельменей и котлет

13 Фев. 2017, 14:27
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Жителей и гостей столицы Кузбасса 17 февраля приглашают на ярмарку в честь Дня защитника Отечества, она в 09:30 откроется на площади Советов.  

Цены на ярмарке будут ниже, чем на рынках и в магазинах, а ассортимент порадует разнообразием. Можно купить свежую баранину, говядину и свинину от кузбасских производителей, а также фермеров Горного Алтая. Будут и колбасы, и мясо уток, гусей и индейки, живая рыба, хлебобулочные и кондитерские изделия, мёд. Представлены орехи, грибы, ягоды и многое другое.  

- Посетителей ярмарки накормят вкусными горячими шашлыками, кашей, также будет организована дегустация пельменей и котлет, - рассказали в городской администрации. 


Тэги: Кемерово, ярмарка, День защитника Отечества
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