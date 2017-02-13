Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
13 Февраля 2017 Кемерово
2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
← 2016
Версия для печати

Школьников в Кузбассе научили делать фликеры

13 Фев. 2017, 14:54
21 просмотр

В Прокопьевске сотрудники Госавтоинспекции и педагоги провели для воспитанников коррекционной школы-интерната мастер-класс. Они  учили ребят изготавливать световозвращающе подвески. На необычном занятии ученикам объяснили о необходимости носить

на верхней одежде в темное время суток и при плохой видимости специальные фликеры. Такие на первый взгляд простые вещи позволяют водителю заметить пешехода на дороге. Причём подвески и наклейки не обязательно покупать, их можно сделать своими руками, здесь главное фантазия. В итоге получились фликеры в виде бабочек, цветов и фигурок животных. Свои поделки школьники пообещали сразу же прикрепить на куртки и рюкзаки. После мастер – класса воспитанникам спецшколы показали фильм о безопасности на дороге.


Тэги: дети, фликеры, Прокопьевск
Все новости раздела «Общество»
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2017
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка ГТРК «Кузбасс»
Большая Медведица