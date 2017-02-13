Школьников в Кузбассе научили делать фликеры

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В Прокопьевске сотрудники Госавтоинспекции и педагоги провели для воспитанников коррекционной школы-интерната мастер-класс. Они учили ребят изготавливать световозвращающе подвески. На необычном занятии ученикам объяснили о необходимости носить

на верхней одежде в темное время суток и при плохой видимости специальные фликеры. Такие на первый взгляд простые вещи позволяют водителю заметить пешехода на дороге. Причём подвески и наклейки не обязательно покупать, их можно сделать своими руками, здесь главное фантазия. В итоге получились фликеры в виде бабочек, цветов и фигурок животных. Свои поделки школьники пообещали сразу же прикрепить на куртки и рюкзаки. После мастер – класса воспитанникам спецшколы показали фильм о безопасности на дороге.



