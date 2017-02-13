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Кузбасские синоптики рассказали о погоде в марте

13 Фев. 2017, 15:24
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В Кузбасс пришли морозы. Сегодня ночью столбик термометра в некоторых местах опустился до ...-36 градусов. Впрочем, холод отступит уже к четвергу. Но  к выходным вновь похолодает до минус 20-25 ночью. Днем солнце прогреет воздух до минус 15-18 градусов.  Специалисты гидрометцентра так же дали долгосрочный прогноз на весну. Снега в Кузбассе скопилось аномально много. Толщина льда на реках около 65 сантиметров.

Наталья Полуэктова, синоптик: «У нас март ожидается на 1.5 градуса  выше климатической нормы. Т.е. если климатическая норма ...-6...9, то мы ожидаем, что он будет теплее. То, что касается еще паводка, вообще средняя дата вскрытия рек – это  с 14 по 17 апреля. Но последнее время у нас реки вскрываются раньше. В 2016 году у нас реки вскрылись первого апреля. В этом году, скорее всего, будет раннее вскрытие.  Но все это будет зависеть от погоды и от осадков в марте».


Тэги: Кузбасс, погода, март
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