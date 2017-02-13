В Междуреченске в мороз прошли Всероссийские соревнования по лыжным гонкам

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В Междуреченске несмотря на сильные морозы, состоялись Всероссийские соревнования по лыжным гонкам. На старты вышли профессиональные спортсмены, учащиеся из городских школ, гости из отдаленных поселков и просто любители. В этом году в соревнованиях приняли участие несколько сот участников. Возрастных ограничений и особых требований нет. Главное - лыжи и желание участвовать. В Междуреченске забег "Лыжня России" проводится в седьмой раз. И с каждым годом участников становится больше.



