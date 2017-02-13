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Психически больной кемеровчанин зарезал двух женщин

13 Фев. 2017, 15:42
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Убил сразу двух женщин - мать и дочь. Кровавая драма разыгралась в Кемерове. Началось все с банального визита к возлюбленной и попытки наладить отношения. Подробности далее.

 

Началось все, казалось, с обыденности. Мужчина решил навестить бывшую возлюбленную. Но попытка возобновить отношения успехом не увенчалась. Разговор быстро перешел на повышенные тона. Мать девушки стала высказывать претензии по поводу грубого отношения к дочери.

Обвиняемый: «Скандал, который привел к убийству. Начала она злиться. У нас произошла сначала словесная, потом я взял нож. Я на секунду задумался, что сделал. Но она продолжила то ли тряпку, то ли полотенце, не помню сейчас и продолжала дальше оскорблять меня. Дальше начал ей наносить удары, ножом».

Девушка попыталась вступиться за мать. Но разгоряченный визитер и ей нанес несколько ударов ножом. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте. 

Анастасия Заводнова, заместитель руководителя следственного отдела по Заводскому району Кемерова: «Молодой человек, убивший двух женщин, не стал скрываться с места преступления. Он оставался в комнате до приезда полицейских. Он сам открыл дверь, а так же рассказал о случившемся. Выдал оружие преступления. Во все время следствия молодой человек продолжал сотрудничать со следствием. Он признал полностью вину. В содеянном раскаивался. От своих показаний не отказывался».

Сотрудники следственного комитета выяснили, что обвиняемый состоял на учете и проходил лечение в психиатрической клинике после попытки убить супругу. Однако экспертиза показала: в момент совершения преступления он четко осознавал свои преступные действия. Дальнейшую судьбу обвиняемого определит суд.


 


Тэги: Кемерово, психика. убийство
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