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Продолжается работа по выводу Анжеро-Судженска из списка моногоодов

13 Фев. 2017, 17:05
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Сегодня  в администрации области состоялось  очередное заседание Совета по инвестиционной и инновационной деятельности.  Один из вопросов  -  создание условий  для  одного  из химико-фармацевтических предприятий  Анжеро-Судженска  работать на территории опережающего социально-экономического развития.  Пока завод  не соответствует  всем  требованиям, необходимым для включения в перечень резидентов.  Напомню, в ходе недавнего визита в Кузбасс, первый вице-премьер Игорь Шувалов высказал уверенность в том, что в ближайшие годы Анжеро-Судженск благодаря проводимой работе по диверсификации экономики,  покинет список российских моногородов

 Владимир Чернов, первый заместитель губернатора: «Это такая проблема актуальная, я думаю что минэкономиразвития нас услышит и в дальнейшем с учетом  тех показателей,  которые предприятие  может выполнить  то есть,  мы будет отстаивать интересы предприятия  в части включения в качестве резидента  в территорию   опережающего развития   Анжеро-Судженск .   Вот это задача  провести вот эту совместную работу очень быстро и попытаться внести соответствующие корректировки   в нормативные  акты минэкономиразивтия».  

 


Тэги: Кузбасс, Анжеро-Судженск
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