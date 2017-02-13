Продолжается работа по выводу Анжеро-Судженска из списка моногоодов

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Сегодня в администрации области состоялось очередное заседание Совета по инвестиционной и инновационной деятельности. Один из вопросов - создание условий для одного из химико-фармацевтических предприятий Анжеро-Судженска работать на территории опережающего социально-экономического развития. Пока завод не соответствует всем требованиям, необходимым для включения в перечень резидентов. Напомню, в ходе недавнего визита в Кузбасс, первый вице-премьер Игорь Шувалов высказал уверенность в том, что в ближайшие годы Анжеро-Судженск благодаря проводимой работе по диверсификации экономики, покинет список российских моногородов

Владимир Чернов, первый заместитель губернатора: «Это такая проблема актуальная, я думаю что минэкономиразвития нас услышит и в дальнейшем с учетом тех показателей, которые предприятие может выполнить то есть, мы будет отстаивать интересы предприятия в части включения в качестве резидента в территорию опережающего развития Анжеро-Судженск . Вот это задача провести вот эту совместную работу очень быстро и попытаться внести соответствующие корректировки в нормативные акты минэкономиразивтия».



