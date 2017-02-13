Опубликован подробный список кемеровских дорог, где намечен ремонт

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Городские магистрали в этом году ожидает большой ремонт.

- Объекты дорожного ремонта были отобраны по следующим критериям: высокий износ покрытия, наличие колейности, ямочности, трещин, высокая интенсивность движения, в том числе и маршрутов городского пассажирского транспорта, - прокомментировали в городской администрации.

Так, Кузнецкий проспект отремонтируют Ленина до Автозаводской, пройдут работы и на Ленина от Соборной до Терешковой. На Терешковой реконструкция полотна запланирована от проспекта Шахтёров до Октябрьского, включая развязки. Подробный список улиц в видео-шпаргалке.

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