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Опубликован подробный список кемеровских дорог, где намечен ремонт

13 Фев. 2017, 17:35
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Городские магистрали в этом году ожидает большой ремонт. 

- Объекты дорожного ремонта были отобраны по следующим критериям: высокий износ покрытия, наличие колейности, ямочности, трещин, высокая интенсивность движения, в том числе и маршрутов городского пассажирского транспорта, - прокомментировали в городской администрации.

Так, Кузнецкий проспект отремонтируют Ленина до Автозаводской, пройдут работы и на Ленина от Соборной до  Терешковой. На Терешковой реконструкция полотна запланирована от проспекта  Шахтёров до Октябрьского, включая развязки. Подробный список улиц в видео-шпаргалке. 

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Тэги: Кемерово, ремонт улиц
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