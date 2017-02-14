Жителей Кузбасса ждёт короткая рабочая неделя

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На следующей неделе кузбассовцы, как и жители других регионов, будут работать только с понедельника до среды включительно, с 20 по 22 февраля. После ждут четырехдневные выходные, связанные с праздником Дня защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, напомнил замглавы Роструда Иван Шкловец. Он отметил, что предпраздничная рабочая среда будет короче на один час.

В честь Международного женского дня в этом году у россиян только один выходной: 8 марта, он выпадает на среду. Во вторник, 7 марта - короткий день.







