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В Шерегеше пропал турист из Новосибирска

14 Фев. 2017, 13:21
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На горнолыжном курорте региона без вести пропал 30-летний новосибирец, сейчас его активно ищут. Глава Таштагольского района Владимир Макута  возглавил одну из групп поиска.

Мужчина вечером 13 февраля должен был увидеться с друзьями, но они его не дождались и пошли за помощью к спасателям. Начались поиски, но было темно и проведение операции осложнилось. К утру поиски продолжили, пока они результата не принесли. Три группы, включающие в себя 4-5 снегоходов, ищут пропавшего мужчину, сообщила «Газете Кемерова» пресс-секретарь администрации Таштагольского района Мария Кустова.


Тэги: Кузбасс, Шерегеш, поиски туриста
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