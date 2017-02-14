Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
14 Февраля 2017 Кемерово
2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
← 2016
Версия для печати

На лавиноопасном участке Таштагола спустили снег

14 Фев. 2017, 13:35
29 просмотров

Кузбасс продолжает готовиться к паводку. В это период особое внимание лавиноопасным участкам. Несколько часов назад в Таштаголе на участке дороги Таштагол - Усть-Кабырза вручную спустили 25 кубов снега. Также специалисты разместили вешки для мест будущей закладки взрывчатки. На случай, если возникнет угроза самопроизвольного схода лавин. Съемки на видеокамеру во время таких операций довольно опасно, как и присутствие посторонних. Поэтому фотографии предоставили спасатели.

А в Крапивинском районе сегодня ликвидировали переправу. Переход через реку в деревне Большая Осиновка стал небезопасным. К тому же, во время паводка это позволит избежать заторов льда. Остальные ледяные дороги в области закроют до 20 марта, это на 10 дней раньше, чем в прошлом году. Что поделаешь, погода диктует свои условия.

 


Тэги: Таштагол, лавины
Все новости раздела «Общество»
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2017
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка ГТРК «Кузбасс»
Большая Медведица