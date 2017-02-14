На лавиноопасном участке Таштагола спустили снег

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Кузбасс продолжает готовиться к паводку. В это период особое внимание лавиноопасным участкам. Несколько часов назад в Таштаголе на участке дороги Таштагол - Усть-Кабырза вручную спустили 25 кубов снега. Также специалисты разместили вешки для мест будущей закладки взрывчатки. На случай, если возникнет угроза самопроизвольного схода лавин. Съемки на видеокамеру во время таких операций довольно опасно, как и присутствие посторонних. Поэтому фотографии предоставили спасатели.

А в Крапивинском районе сегодня ликвидировали переправу. Переход через реку в деревне Большая Осиновка стал небезопасным. К тому же, во время паводка это позволит избежать заторов льда. Остальные ледяные дороги в области закроют до 20 марта, это на 10 дней раньше, чем в прошлом году. Что поделаешь, погода диктует свои условия.



