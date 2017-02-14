История кузбасского Хатико получила продолжение

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Судьба камышинского Хатико, пса, который второй год ждет своего хозяина на трассе Кемерово-Топки получила продолжение. Мы уже рассказывали, что дворняга не идет на контакт, и с опаской относиться к людям. Сегодня телезрители сообщили, что пёс исчез. Тропа до логова занесена снегом, еда лежит у обочины нетронутой. Мы все очень волнуемся, постоянно звонят и неравнодушные телезрители. Если кому-то известна судьба собаки, просьба сообщить по телефону 54-55-71.



