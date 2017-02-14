Горожане назвали свои варианты изображений для памятной монеты к 100-летию Кемерова

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К 100 -летнему юбилею Кемерова выпустят памятные монеты - об этом на своей странице в социальной сети рассказал мэр областного центра Илья Середюк. Уже есть договоренность с Центробанком. Из какого металла и каким номиналом будут чеканить кемеровскоу монету пока неизвестно. Сейчас разрабатывается ее дизайн. Сегодня в 6 часов вечера в эфире кузбасского Маякарадиослушателям предлагают обсудить эту тему. А пока мы спросили у горожан, кто или что может стать символом Кемерова.



