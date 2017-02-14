В Кузбассе «Кончита Вурст» обворовала магазин

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В Полысаево мужчина ради того, чтобы найти лёгкие деньги ненадолго «сменил пол». В один из магазинов пришли две женщины цыганской внешности. Одна из сообщила продавцу, что на неё порча и снять её нужно срочно. За исцеление «колдунья» попросила всю выручку, а также волос с головы. Потерпевшая выполнила все условия, но потом, вероятно, опомнилась и сообщила в полицию. «Волшебницу» задержали: это 26-летний мужчина, примеривший образ цыганки.Больше историй в проекте «Опер-ТВ».



