В Кемерове выпустили собственную Красную книгу

В областной столице издали собственную Красную книгу, об этом на своей странице сообщил мэр Кемерова Илья Середюк.

- Несколько месяцев назад с учеными-биологами мы договорились об издании Красной книги г.Кемерово и Кемеровского района. И вот ректор КемГУ Александр Просеков вручил мне экземпляр этого уникального издания, посвященного Году экологии в России и 100-летнему юбилею г.Кемерово, – пишет глава кузбасской столицы.

Издание включает в себя 144 представителя дикой природы: 85 видов животных, 48 видов растений и 11 видов грибов. Илья Середюк считает, что книга будет полезна не только профессиональному сообществу, но всем, кто любит природу.

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