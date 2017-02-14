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В Кемерове выпустили собственную Красную книгу

14 Фев. 2017, 15:28

В областной столице издали собственную Красную книгу, об этом на своей странице сообщил  мэр Кемерова Илья Середюк.

-  Несколько месяцев назад с учеными-биологами мы договорились об издании Красной книги г.Кемерово и Кемеровского района. И вот ректор КемГУ Александр Просеков вручил мне экземпляр этого уникального издания, посвященного Году экологии в России и 100-летнему юбилею г.Кемерово, – пишет глава кузбасской столицы.  

Издание включает в себя 144 представителя дикой природы: 85 видов животных, 48 видов растений и 11 видов грибов. Илья Середюк считает, что книга будет полезна не только профессиональному сообществу, но всем, кто любит природу. 

Страница главы Кемерова ВКонтакте


Тэги: Илья Середюк, мэр Кемерова, Красная книга
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