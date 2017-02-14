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За отказ жениться на соседке жительница Кузбасса всадила нож в мужчину

14 Фев. 2017, 15:43
57 просмотров

В полицию Белова из больницы сообщили о том, что поступил мужчина с ранением брюшной полости. Выяснилось, что это дело рук соседки 49-летнего потерпевшего, сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области.

Отмечался день рождения соседки подозреваемой. Сожитель, с которым именинница прожила почти 30 лет, подарил ей кольцо. Женщина подумала, что  это предложение, но мужчина сказал, что даже и не собирается жениться.

- Холостяком родился – холостяком и умрет, - комментируют в полиции. Началась свара, соседка, решив вступиться за подругу, ударила мужчину ножом в живот и потом вызвала медиков.  Теперь ей грозит 10 лет лишения свободы. 


Тэги: Кузбасс, Белово, свадьба
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