За отказ жениться на соседке жительница Кузбасса всадила нож в мужчину

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В полицию Белова из больницы сообщили о том, что поступил мужчина с ранением брюшной полости. Выяснилось, что это дело рук соседки 49-летнего потерпевшего, сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области.

Отмечался день рождения соседки подозреваемой. Сожитель, с которым именинница прожила почти 30 лет, подарил ей кольцо. Женщина подумала, что это предложение, но мужчина сказал, что даже и не собирается жениться.

- Холостяком родился – холостяком и умрет, - комментируют в полиции. Началась свара, соседка, решив вступиться за подругу, ударила мужчину ножом в живот и потом вызвала медиков. Теперь ей грозит 10 лет лишения свободы.



