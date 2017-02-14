Стали известны подробности о пропавшем в Шерегеше туристе

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Сегодня в Шерегеше возобновились поиски 29-летнего туриста из Новосибирска. Известно, что накануне вечером он катался на сноуборде, и не вернулся в гостиницу после закрытия подъемников. Друзья путешественника обратились к спасателям. Сразу были организованы несколько групп, всю ночь на снегоходах они прочесывали местность, но обнаружить мужчину не удалось.

В эти минуты поиски продолжаются. Шерегеш славится своим необычайно легким снегом – пухляком. Ради него сюда приезжают горнолыжники со всего Мира. они нередко сворачивают на дикие склоны и теряются в лесу. Мы будем следить за ходом спецоперации.

Виктор Мизюрин, начальник Кемеровской областной поисково-спасательной службы: «Парень вроде бы заядлый сноубордист, опытный, не новичок, гору знает. Но куда он скатился, и где он вообще катался – его друзья сказать не могут. Поиски происходят наугад. В местах, где обычно катаются сноубордисты-фри-райдеры. Погода хорошая, морозец не слишком большой, до 20 градусов. На месте работают группы Таштагольского отряда в районе горы Мустаг. Осматривают склоны. Ночью выпал снежок небольшой. Свежие следы видно хорошо. Ориентируемся по ним. Это основная пока версия, что человек здоров, просто заблудился и не может выйти



