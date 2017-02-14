Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
14 Февраля 2017 Кемерово
2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
← 2016
Версия для печати

Стали известны подробности о пропавшем в Шерегеше туристе

14 Фев. 2017, 16:07
73 просмотра

Сегодня в Шерегеше возобновились поиски 29-летнего туриста из Новосибирска. Известно, что накануне вечером он катался на сноуборде, и не вернулся в гостиницу после закрытия подъемников. Друзья путешественника  обратились к спасателям. Сразу были организованы несколько  групп,  всю ночь на снегоходах они прочесывали местность, но обнаружить мужчину не удалось.

В эти минуты поиски продолжаются. Шерегеш славится своим необычайно легким снегом – пухляком. Ради него сюда приезжают горнолыжники со всего Мира. они нередко сворачивают на дикие склоны и теряются в лесу. Мы будем следить за ходом спецоперации.

Виктор Мизюрин, начальник Кемеровской областной поисково-спасательной службы: «Парень вроде бы заядлый сноубордист, опытный, не новичок, гору знает. Но куда он скатился, и где он вообще катался – его друзья сказать не могут.  Поиски происходят наугад. В местах, где обычно катаются сноубордисты-фри-райдеры. Погода хорошая, морозец  не слишком большой, до 20 градусов. На месте работают группы Таштагольского отряда в районе горы Мустаг. Осматривают склоны. Ночью выпал снежок небольшой. Свежие следы видно хорошо. Ориентируемся по ним. Это основная пока версия, что человек здоров, просто заблудился и не может выйти


Тэги: Шерегеш, пропал турист
Все новости раздела «Общество»
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2017
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка ГТРК «Кузбасс»
Большая Медведица