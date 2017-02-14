В Прокопьевске к уборке снега подключились работники угольных и промышленных предприятий

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В Прокопьевске навести порядок на улицах и дорогах частного сектора помогают работники угольных и промышленных предприятий. Они массово подключились к очистке города от снега - выделяют технику и людей. Так угольщики разреза «Берёзовский» приводят в порядок жизненно важный для прокопчан объект - дорогу в посёлке Спиченково. Они пообещали, что уже через два дня здесь опять будет организовано двустороннее движение!



