Кузбассовцы смогут купить продукты по сниженным ценам

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Проверенные продукты всегда можно приобрести на традиционных ярмарках. Сегодня объявлена новая дата предпраздничной широкой торговли. Она развернется на главных площадях семи кузбасских городов. Купить качественные и недорогие продукты к Масленице и Дню защитника Отечества можно будет уже в эту пятницу, 17 ферваля: в Кемерове, Новокузнецке, Анжеро-Судженске, Белове, Прокопьевске, Киселевске и Междуреченске. Молочная, мясная, рыбная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также сувениры - всё по ценам ниже рыночных на 10-15%. Выступления творческих коллективов и полевая кухня создадут праздничную атмосферу. Как всегда будет работать социальное такси, а представителям старшего поколения помогут волонтёры. Традиционно посетители ярмарки смогут получить консультации или оформить документы в мобильном офисе многофункционального центра госуслуг.



