Кузбассовцы смогут купить продукты по сниженным ценам
Проверенные продукты всегда можно приобрести на традиционных ярмарках. Сегодня объявлена новая дата предпраздничной широкой торговли. Она развернется на главных площадях семи кузбасских городов. Купить качественные и недорогие продукты к Масленице и Дню защитника Отечества можно будет уже в эту пятницу, 17 ферваля: в Кемерове, Новокузнецке, Анжеро-Судженске, Белове, Прокопьевске, Киселевске и Междуреченске. Молочная, мясная, рыбная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также сувениры - всё по ценам ниже рыночных на 10-15%. Выступления творческих коллективов и полевая кухня создадут праздничную атмосферу. Как всегда будет работать социальное такси, а представителям старшего поколения помогут волонтёры. Традиционно посетители ярмарки смогут получить консультации или оформить документы в мобильном офисе многофункционального центра госуслуг.