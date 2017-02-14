В Шерегеше продолжаются поиски пропавшего лыжника из Новосибирска

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К поискам пропавшего в Шерегеше 29-летнего туриста из Новосибирска подключился вертолёт. Сегодня весь день в горах продолжается спецоперация. Известно, что любитель экстремального отдыха накануне вечером катался на сноуборде и не вернулся в гостиницу после закрытия подъемников. Друзья пропавшего обратились к спасателям. Сразу были организованы несколько групп, всю ночь на снегоходах они прочесывали местность, но обнаружить туриста не удалось.

В эти минуты поиски продолжаются. Шерегеш славится своим необычайно легким снегом – пухляком. Ради него сюда приезжают горнолыжники со всего мира. Они нередко сворачивают на дикие склоны и теряются в лесу. Мы будем следить за ходом поисковой операции.



