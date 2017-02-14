Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
14 Февраля 2017 Кемерово
2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
← 2016
Версия для печати

В Шерегеше продолжаются поиски пропавшего лыжника из Новосибирска

14 Фев. 2017, 17:21
38 просмотров

К поискам пропавшего в Шерегеше 29-летнего туриста из Новосибирска подключился вертолёт. Сегодня весь день в горах продолжается спецоперация. Известно, что любитель экстремального отдыха накануне вечером катался на сноуборде и не вернулся в гостиницу после закрытия подъемников. Друзья пропавшего  обратились к спасателям. Сразу были организованы несколько  групп,  всю ночь на снегоходах они прочесывали местность, но обнаружить туриста не удалось.

В эти минуты поиски продолжаются. Шерегеш славится своим необычайно легким снегом – пухляком. Ради него сюда приезжают горнолыжники со всего мира. Они нередко сворачивают на дикие склоны и теряются в лесу. Мы будем следить за ходом поисковой операции. 


Тэги: Шерегеш, поиски лыжника
Все новости раздела «Общество»
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2017
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка ГТРК «Кузбасс»
Большая Медведица