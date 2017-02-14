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Кузбассовцев научат оказывать психологическую помощь пострадавшим при ЧС

14 Фев. 2017, 17:23
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В Кузбассе стартовал федеральный проект «Научись спасать жизнь!». Его идея в том, чтобы научить людей, не имеющих специальных знаний и навыков, оказывать доврачебную или психологическую помощь пострадавшим в экстремальных ситуациях, поддерживать их жизнь до приезда медиков или сотрудников МЧС. Первыми в области к проекту приступилис работники педагогического фронта. Преподаватели ОБЖ съехались на семинар со всего региона. Вернувшись в школы, они проведут с детьми специализированные занятия и будут готовиться к единому уроку безопасности, который состоится 9 марта во всех учебных заведениях Кузбасса высшего и среднего звена. И потом уже ребята, показавшие лучшие результаты по предмету, примут участие в областных соревнованиях по теме безопасного поведения.

Александр Орлов, преподаватель ОБЖ из города Тайга: Дети у нас как раз и оказываются в таких ситуациях вполне экстремальных, когда они находятся вне зоны влияния взрослых, без их контроля, во внеурочное время могут попадать в такие ситуации. Дети достаточно подготовлены к восприятию материала: как им себя повести в той или иной ситуации, когда их товарищ окажется в таких условиях, чтобы помочь ему».


             



Тэги: федеральный проект «Научись спасать жизнь!»
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