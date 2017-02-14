В Кемерове появилась интерактивная карта свалок

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Сегодня в Кемерове презентовали интерактивную карту свалок. Это проект Общероссийского народного фронта. Он направлен на борьбу с незаконными мусорными свалками, «серыми» полигонами, а также на повышение эффективности общественного контроля со стороны жителей за санитарным состоянием своего региона. Любой кузбассовец может зайти на электронный ресурс и оставить информацию об обнаруженной им незаконной свалке. Специалисты будут отрабатывать каждую заявку, выезжать на место и решать вопросы ее ликвидации.



