В Кузбассе появится новый музей под открытым небом

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80 лет исполнится в следующем году городу Белово. Подарком жителям к юбилею станет благоустройство городского парка. Название для него беловчане выбирали сами, обсуждая это в соцсетях. Большинство проголосовали за то, чтобы парк назывался Центральным. Кроме того он будет тематическим. Белово – шахтёрский город, поэтому главное место культуры и отдыха превратится в своеобразный музей под открытым небом, где будет представлена горная техника. Поэтому прогулка по обновлённому парку станет ещё и познавательной. А для маленьких беловчан на территории установят спортивные игровые площадки и аттракционы. На рабочем совещании, которое провёл глава Белова Алексей Курносов, обсудили направления проекта и утвердили эскизы.

Глава Белова Алексей Курносов: «Парк тематический, поэтому размещение там техники, как предприятий, которые занимаются открытой угледобычей, так и подземной, будет присутствовать. С руководителями предприятий мы уже проговорили, сейчас готовится техника, которая у них уже выработала свой ресурс, мы её будем восстанавливать, приводить в порядок».



