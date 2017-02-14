Синоптики обещают в Кузбассе 38 градусов мороза

Морозы из региона уходить не спешат, комментируют специалисты Кемеровского Гидрометцентра. В ночь на среду столбик термометра опустится до …-31…-36, местами -24…-29. Днём тоже холодно:…-18…-23, в отдельных районах 10 -15. Ветер подует юго-западный слабый, осадков не обещают.

В ночь на четверг стужа: …-33…-38 по области, в кузбасской столице примерно… -28. В дневные часы прогнозируется слабый юго-западный ветер, без осадков и небольшое потепление. На градуснике … -15…-20, местами даже …-9… -14. В ночь на пятницу 20-25 мороза, местами до …-30.

Небольшой снег и усиление ветра синоптики обещают в пятницу, температура воздуха днём…-7…-12, в ночь на субботу …-10…-15 и похолодание.

- В субботу в пределах…-10…-15, усиление до 12-17 м/с. В ночь на воскресенье температура понизится до 25-30 градусов, а местами до …-35. В воскресенье основная температура по региону…-20…-25, местами 10-15, без осадков и с южным слабым ветром, - сообщили специалисты.

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