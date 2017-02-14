Паводковая ситуация в Кузбассе остается тревожной

24 просмотра

Кузбасс вошёл в число регионов, в которых прогнозируется неблагоприятное развитие паводковой ситуации. В списке также Хакасия, Тува, Алтайский и Красноярский края, Новосибирская область. Сегодня специалисты определяют зоны подтоплений по каждому региону. Определяются места для временного размещения людей, уточняются списки маломобильных граждан. Также кузбассовцы могут застраховать свое имущество. Сделать это можно только до начала ледохода. Администрация области, как и прежде, поможет семьям, у которых доход на человека ниже прожиточного минимума.



