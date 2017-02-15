В морозы в Кузбассе продолжаются массовые субботники

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Сегодня с самого утра по всему Кузбассу начались субботники. Несмотря на мороз, лопаты в руки взяли не только коммунальщики. На борьбу с общим врагом - снегом. Как всегда вышли сообща: сотрудники муниципальных и промышленных предприятий, студенты, волонтеры и просто неравнодушные жители. Задействована также тяжелая техника промышленных предприятий. Кроме того, кузбассовцы превратили уборку снежных глыб и наледи в настоящий праздник. В разных уголках области на субботники выходят с песнями, плясками, горячим чаем и сладостями. Физический труд на свежем воздухе и отличная компания - что может быть лучше.



