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В Кемерове школьники разбирали автоматы

15 Фев. 2017, 13:49
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В Кемерове завершается  13-й  городской смотр  «Лучшие юнармейские отряды – к обелиску Славы». В  финал  вышли 20 отрядов, это победители районных конкурсов. Ещё один отряд прибыл на соревнования из Юрги. Ребята продемонстрировали навыки строевой подготовки, сборки-разборки автомата и ответили на вопросы викторины «Наследники победы». Для многих это уже не первые соревнования. На плацу выполнение команд чёткое и по всем военным правилам. А обращение с оружием – на высоте. Среди участников конкурса оказалось и немало девушек, которые ни в чём не уступали своим товарищам по команде.


Тэги: Кемерово, лучшие юнармейские отряды
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