В Кемерове школьники разбирали автоматы

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В Кемерове завершается 13-й городской смотр «Лучшие юнармейские отряды – к обелиску Славы». В финал вышли 20 отрядов, это победители районных конкурсов. Ещё один отряд прибыл на соревнования из Юрги. Ребята продемонстрировали навыки строевой подготовки, сборки-разборки автомата и ответили на вопросы викторины «Наследники победы». Для многих это уже не первые соревнования. На плацу выполнение команд чёткое и по всем военным правилам. А обращение с оружием – на высоте. Среди участников конкурса оказалось и немало девушек, которые ни в чём не уступали своим товарищам по команде.



