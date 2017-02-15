Криминалисты рассказали об экспертизе ДНК новокузнечанки Вики Реймер

Подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы из Новокузнецка Виктории Реймер обнаружили по следам крови ребёнка, которые нашли в доме мужчины. Об этом представители областного полицейского главка сообщили прессе 15 февраля на брифинге «Работа полиции по розыску без вести пропавших граждан».

Специалисты в ходе расследования провели биологическую экспертизу тканей, а также человеческих выделений. У матери Вики взяли образец крови, затем установили генотип и выяснили, что кровь, найденная в доме подозреваемого мужчины, принадлежала пропавшей девочке. Об этом рассказала заместитель начальник отдела экспертиз тканей и выделений человека экспертно-криминалистического центра областного ГУ МВД Ирина Борискина. Она добавила, что это очень трудоёмкая экспертиза, проводится только в стационарной лаборатории. Напомним убийство Вики Реймер потрясло регион, расследование шло под личным контролем губернатора Кемеровской области.

Школьница исчезла 26 января, на поиски ребёнка были брошены силы полиции, спасателей, следователей и волонтёров. Подозреваемого задержали, свою вину 40-летний мужчина отрицал. Однако вскоре ему предъявили обвинение. Специалисты в ходе следствия выяснили жуткие факты: мужчина надругался над Викой и потом живую сбросил в штрек на окраине Новокузнецка. Мать девочки знала обвиняемого с детства