В кузбасской полиции прокомментировали игры «Исчезни на 24 часа» и «Беги или умри»

В опасных сетевых играх «Исчезни на 24 часа» и «Беги или умри», которые сейчас в центре внимания СМИ и общественности, подростки Кемеровской области ни разу не участвовали. Об этом представители регионального ГУ МВД сообщили на брифинге «Работа полиции по розыску без вести пропавших граждан».

- Полиция уделяет большое внимание «группам смерти», а также интернет-акциям «Беги или умри» и «Исчезни на 24 часа». Их потенциальные жертвы – дети и подростки. Мониторингом подобных сообществ занимается наш отдел, а также Центр по противодействию экстремизму, инспекторы ПДН. Могу сказать, что в Кузбассе таких прецедентов ещё не было. В Хабаровске многие уже видели видеоролик с участием подростков в «Беги или умри» – мальчик выбежал на дорогу перед идущим автомобилем и получил травму. Зарегистрированных в Кузбассе опасных сообществ тоже не обнаружено», - цитирует «Газета Кемерова»заместителя начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Кемеровской области.

Ранее «Вести-Кузбасс» сообщали о том, что для борьбы с «группами смерти» в Кузбассе создают кибердружины

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