В мэрии назвали кемеровские магазины с неисправными вывесками

Около месяца назад глава Кемерова Илья Середюк поручил проверить состояние светового оформления предприятий торговли и общепита: иллюминацию, лайт-боксы, световые перетяжки.

Рейд проводились на 20 магистральных улицах города, выявлено более 200 недостатков, устранено 150 нарушений типа неологизмов «ккумуляторов» и «Потампт». Недостатки сохраняются на 51 объекте.

- Не обеспокоены внешним видом своего предприятия не обращают внимания менеджеры магазинов «Иль де Боте» и «Friends» на пр. Советский, магазины «SOFIA», «Мария», «Пивмаг» на Дзержинского, агентство «Кемтур» на ул. Весенняя, «Цимус» на ул. Патриотов и бульваре Строителей и другие, - сообщили в мэрии. Специалисты считают, что часть вывесок не работает из-за проблем технического характера, а другие собственники просто экономят и не включают их. Повторная проверка состоится через 30 дней, добавили в администрации.

Фото: пресс-служба администрации Кемерова