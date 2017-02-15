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В мэрии назвали кемеровские магазины с неисправными вывесками

15 Фев. 2017, 16:30
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Около месяца назад глава Кемерова Илья Середюк поручил проверить  состояние светового оформления предприятий торговли и общепита:  иллюминацию, лайт-боксы, световые перетяжки. 

Рейд проводились на  20 магистральных улицах города, выявлено более 200 недостатков, устранено 150 нарушений типа  неологизмов «ккумуляторов» и «Потампт». Недостатки сохраняются на 51 объекте.

- Не обеспокоены внешним видом своего предприятия не обращают внимания менеджеры магазинов «Иль де Боте» и «Friends» на пр. Советский, магазины «SOFIA», «Мария», «Пивмаг» на Дзержинского, агентство «Кемтур» на ул. Весенняя, «Цимус» на ул. Патриотов и бульваре Строителей и другие, - сообщили в мэрии. Специалисты считают, что часть вывесок не работает из-за проблем технического характера, а другие собственники просто экономят и не включают их.  Повторная проверка состоится через 30 дней, добавили в администрации.

Фото: пресс-служба администрации Кемерова 


Тэги: Кемерово, вывески
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