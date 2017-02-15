В Кузбассе подростки ради забавы прыгали с крыши

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Житель Яшкинского района сообщил в полицию, что заметил на крыше двухэтажного дома детей, рассказывают в ГУ МВД по Кемеровской области.

Полиция, приехав на вызов, увидела, как подростки 13 и 16 лет открыли двери на чердак, прошли на крышу и прыгали с неё в сугроб. Это они делали ради развлечения, комментируют в ведомстве. В отношении матерей детей составлены административные протоколы, женщинам грозит штраф в размере до 500 рублей

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