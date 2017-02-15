В Кузбассе обсудили методы борьбы с браконьерами

42 просмотра

Действовать - жёстко, ответственность – личная. Сегодня в заказнике «Раздольный» Юргинского района прошло рабочее совещание. Заместители губернатора, руководство департамента по охране объектов животного мира и охотоведы обсуждали, как бороться с браконьерами. В последнее время участились случаи, когда зверей уничтожают буквально не сходя со снегоходов. Только за январь выявлен 71 случай нарушения правил охоты. А в Тисульском районе были задержаны настоящие "истребители" животных - они убили 7 косуль. Ущерб государству - полмиллиона рублей. Но участники совещания отметили: боязнь наказания большими штрафами не решает проблемы. Поэтому нужно усилить работу всех заинтересованных сторон, действовать должны сообща. И егери, и охотоведы, и главы муниципалитетов должны знать буквально каждого охотника в лицо и требовать регистрации зимних вездеходов в обязательном порядке.

Елена Жидкова, заместитель губернатора: «Аман Гумирович, обратился к главам городов и районов оказать помощь вам в рейдовых мероприятиях, мы также обратились к правоохранительным органам, без единой налаженной системы у нас не получится с этим бороться. Органы власти обязательно должны провести такую встречу со всеми охотпользователями на своей территории. И с представителями департамента охраны животного мира. Объяснить, что связано с незаконной деятельностью, будет пресекаться жёстко.



