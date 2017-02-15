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В Кузбассе обсудили методы борьбы с браконьерами

15 Фев. 2017, 17:15
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Действовать - жёстко, ответственность – личная. Сегодня в заказнике «Раздольный» Юргинского района прошло рабочее  совещание.  Заместители губернатора,   руководство департамента по охране объектов животного мира и охотоведы  обсуждали, как   бороться  с браконьерами.  В последнее время участились случаи, когда зверей уничтожают буквально не сходя со снегоходов.   Только за январь выявлен 71 случай нарушения правил охоты. А в  Тисульском районе  были задержаны  настоящие "истребители"  животных -  они убили 7 косуль. Ущерб государству - полмиллиона рублей.  Но  участники совещания отметили:  боязнь  наказания большими  штрафами не  решает проблемы.  Поэтому нужно усилить работу всех заинтересованных сторон, действовать  должны сообща. И егери, и охотоведы, и главы  муниципалитетов должны знать буквально каждого охотника в лицо и требовать   регистрации зимних вездеходов в обязательном порядке.

Елена Жидкова, заместитель губернатора: «Аман Гумирович,  обратился к главам городов  и районов оказать помощь вам в рейдовых мероприятиях, мы также обратились к правоохранительным органам,   без единой налаженной системы  у нас не получится с этим бороться. Органы власти обязательно должны провести такую встречу со всеми охотпользователями на своей территории.  И  с представителями департамента охраны животного мира. Объяснить, что связано с незаконной деятельностью, будет пресекаться жёстко. 

 


Тэги: Кузбасс, браконьеры
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