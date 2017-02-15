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В Кемерове делают сувениры к 100-летию города

15 Фев. 2017, 17:28
19 просмотров

Вековой юбилей готовится отметить столица Кузбасса. Масштабные торжества пройдут в следующем году. Накануне в радиоэфире "Кузбасского Маяка" обсуждали символы, которые могут появиться на памятной монете. Её планирует выпустить Банк России. Видеозапись передачи доступна на нашем сайте «Вести-Кузбасс». А изготавливать сувениры к 100-летию областного центра будут студенты Кемеровского государственного института культуры и искусств. Ребята уже приступили к работе. Чем мастера удивят жителей и гостей Кемерова, знает Андрей Свиридов.  


Тэги: Кемерово, 100 лет Кемерова, сувениры
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