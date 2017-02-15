Кемеровчанку, к которой на роды опоздала «скорая», выписали домой

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Жительницу областной столицы, родившую дочь в ночь на 1 января в собственной квартире, отпустили домой. Об этом «Газете Кемерова» сообщила бабушка кемеровчанки. Она отметила, что никто не ждал, что выписка состоится сегодня, но семья очень рада счастливому концу сложной истории.

Напомним, у Марии Левенецначались преждевременные роды, но медики прибыли только через пару часов, ребёнка принял муж горожанки. Новорождённая девочка попала в реанимацию, а в Кемерове разразился крупный скандал. Главного врача скорой помощи уволили, возбудили уголовное дело. Кроме того, Росздравнадзор в работе врачей, опоздавших к Марии, нашёл грубые нарушения.



