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Кемеровчанку, к которой на роды опоздала «скорая», выписали домой

15 Фев. 2017, 17:47
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Жительницу областной столицы, родившую дочь в ночь на 1 января в собственной квартире, отпустили домой. Об этом «Газете Кемерова» сообщила бабушка кемеровчанки. Она отметила, что никто не ждал, что выписка состоится сегодня, но семья очень рада счастливому концу сложной истории.
Напомним, у Марии Левенецначались преждевременные роды, но медики прибыли только через пару часов, ребёнка принял муж горожанки. Новорождённая девочка попала в реанимацию, а в Кемерове разразился крупный скандал. Главного врача скорой помощи уволили, возбудили уголовное дело. Кроме того, Росздравнадзор в работе врачей, опоздавших к Марии, нашёл грубые нарушения.  


Тэги: Кемерово, на роды опоздала скорая
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