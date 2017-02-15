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Из-за аварии в центре Кемерова вода хлещет на проезжую часть

15 Фев. 2017, 21:25
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Вечером  15 февраля  рядом с  «Лентой» произошла коммунальная авария, сообщают очевидцы в соцсетях.

- Напротив ленты на кузнецком потоп + авария, не все машины могут проехать 
Перекресток кузнецкий и красноармейская авария, - говорится в сообщении (прим.ред. – авторский стиль сохранён).

Кузнецкий перекрыт от торгового  центра  «Я» в сторону «Мегафона», добавляют в комментариях. Горожане призывают объезжать опасный участок, отмечая, что здесь уже произошло много мелких ДТП. Кроме того, люди предполагают,  что завтра при морозной погоде будет каток.

Официальных комментариев пока нет, «Вести-Кузбасс» следят за развитием событий.

 Фото: Регион-42 Кемерово


Тэги: Кемерово, авария, Лента
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