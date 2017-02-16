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Никита Джигурда рассказал о кемеровских татуировках

16 Фев. 2017, 14:20
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Эпатажный артист в интервью изданию «Дни.ру» рассказал о том, чем ему запомнилась кузбасская столица. Именно в Кемерове Никита Джигурда сделал свою первую татуировку.  

- Первую татуху на левом локте (восьмилучевое черное солнце славян) мне забили в 2015 году в Кемерово, прямо во время моего выступления в ночном клубе, через неделю после полостной операции в военном госпитале в Москве, - сообщил артист (прим.ред. – авторский  стиль сохранён).

Он рассказал, что в тот момент переживал сложный период в жизни и страдал от «страдал от боли физической и моральной». Джигурда находился в ссоре с женой Мариной Анисиной и решил попросить  защиты у ведических богов Древней Руси. После того, как актёр сделал в Кемерове тату, семейная жизнь немедленно наладилась.

Фото: Дни.ру

 


Тэги: Кемерово, Никита Джигурда
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