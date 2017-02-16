В Юрге более 180 домов находятся в зоне подтопления

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Подготовка к паводку полным ходом идет и на севере области. В Юрге начался обход домов, которые этой весной попадают в зону подтопления. Сотрудники социальной защиты объясняют жителям, как правильно действовать во время паводка, раздают памятки и листовки, где указаны телефоны экстренных служб. В Юрге в зоне подтопления могут оказаться 184 дома. Собственникам жилья уже сегодня необходимо начать подготовку к паводку, и в первую очередь, застраховать своё имущество. Малообеспеченным гражданам со страховкой помогут областные власти, для этого необходимо написать заявление. Застраховать имущество от затопления можно только до начала ледохода.



