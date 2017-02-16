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Синоптики дали прогноз на выходные в Кузбассе

16 Фев. 2017, 15:09
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В пятницу по области ожидается прохождение тёплого фронта, но усилится  юго-западный ветер, порывы могут достигать 18 метров в секунду. Вероятны снегопады, днём около 6-11, местами до ноля…-5. Ночью 15-20 градусов, в отдельных районах 25 мороза.   

- В субботу днем …-9…-14. При прохождении очередного холодного атмосферного фронта ночью юго-западный будет ветер усиливаться до 23 метров в секунду. В ночь на воскресенье температура понизится 25-30  мороза, а местами до …-35.

Что касается воскресенья, то ночью …-23…-28, местами 15-20. Днём -  небольшой снег и с юго-западным умеренным ветром и температурой воздуха …-3…-8. В ночные часы до …-9…-14.  В понедельник  около 7-12, а ночью …-12…-17 местами до …-22.

 


Тэги: Кузбасс, погода, выходные
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