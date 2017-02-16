«Легенды земли Кузнецкой»: Александр Барредо

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«Легенды Земли Кузнецкой». Новая серия масштабного проекта ГТРК «Кузбасс», посвященного 70-летию Дня шахтёра, уже почти готова к эфиру. Напомню, в цикле передач мы рассказываем о легендарных угольщиках. Самые интересные моменты биографии, интервью коллег и друзей. Новым героем стал почётный гражданин Кемеровской области, человек непростой судьбы, как его называли "русский испанец" Александр Барредо. Смотрите «Легенды земли Кузнецкой» уже на следующей неделе!







