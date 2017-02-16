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Ежегодно в Кузбассе исчезает 5.000 человек

16 Фев. 2017, 15:35
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Ежегодно  в области пропадает около пяти тысяч человек,  последний случай произошёл в Таштагольском районе, где потерялся в горах турист из Новосибирской области. Что делать, если не выходит на связь ваш родной человек? советы - в материале Натальи Преловской.

Масштабные поиски ведутся практически круглосуточно. Задействованы  снегоходы и  вертолеты . Надежда найти пропавшего живым в горах  остается  даже спустя несколько дней. Затрудняет работу холод и то, что сейчас рано темнеет. Но такие чп происходят не только зимой. Летом часто теряются грибники,  охотники и  рыбаки - люди разных возрастов.  И если раньше заявление в полицию можно было подать только спустя 3 дня, то сейчас нужно звонить в 02 немедленно.

Дмитрий  Клешнин, начальник отдела  ГУ МВД РФ по Кемеровской области: «Чем быстрее к нам поступит сигнал,  чем быстрее  скажем так близкие заявят, тем  лучше. Лица, которые  к нам  обращаются, они должны  четко  следовать  инструкции . Потому что очень важно, в какой одежде и какие особые приметы, какие предметы имел  при себе человек, который пропал». 

О важности оперативного  обращения   и откровенности родтственников  говорят и волонтеры , которые  сегодня активно  помогают  полиции.  Кира Акуленкова участвует в волонтерском  движении  второй год.  На ее счету - не один десяток  успешных  поисковых   операций.

Кира  Акуленкова, волонтер: «Недостаточно порой бывает информации, то есть очень многую информацию родственники  пытаются утаить  от нас . Про скандалы какие-то  дома , скандалы в школе, инциденты почему-то очень многое утаивают. 

Сегодня в арсенале полиции и поисковиков  большой технический арсенал – это рации , навигаторы  и  мощные фонари.  Есть и современные  лаборатории ,   в которых   установить  личность  человека можно   по  любому биологическому   материалу.   Но чтобы не пришлось этого делать специалисты советуют:

Первое - своременно позвонить 02

Второе - уже сегодня сфотографировать родимые пятна и шрамы близких,  ведь, если случится беда, люди теряются и не могут детально описать человека.

Третье - если у вас есть ребёнок, переписать номера телефонов одноклассников и поставить на мобильный специальный маячок, который сообщает , где находится человек.

Очень важную роль играет профилактика.   Особенно это касается  подростков ,  которые нередко увлекаются  участием  в   небезопасных  группах  в социальных  сетях. И   в этих случаях   простое   участие и  внимание   может   предотвратить   трагедию.

 

 


Тэги: Кузбасс. пропадают люди
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