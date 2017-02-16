Ежегодно в Кузбассе исчезает 5.000 человек

Ежегодно в области пропадает около пяти тысяч человек, последний случай произошёл в Таштагольском районе, где потерялся в горах турист из Новосибирской области. Что делать, если не выходит на связь ваш родной человек? советы - в материале Натальи Преловской.

Масштабные поиски ведутся практически круглосуточно. Задействованы снегоходы и вертолеты . Надежда найти пропавшего живым в горах остается даже спустя несколько дней. Затрудняет работу холод и то, что сейчас рано темнеет. Но такие чп происходят не только зимой. Летом часто теряются грибники, охотники и рыбаки - люди разных возрастов. И если раньше заявление в полицию можно было подать только спустя 3 дня, то сейчас нужно звонить в 02 немедленно.

Дмитрий Клешнин, начальник отдела ГУ МВД РФ по Кемеровской области: «Чем быстрее к нам поступит сигнал, чем быстрее скажем так близкие заявят, тем лучше. Лица, которые к нам обращаются, они должны четко следовать инструкции . Потому что очень важно, в какой одежде и какие особые приметы, какие предметы имел при себе человек, который пропал».

О важности оперативного обращения и откровенности родтственников говорят и волонтеры , которые сегодня активно помогают полиции. Кира Акуленкова участвует в волонтерском движении второй год. На ее счету - не один десяток успешных поисковых операций.

Кира Акуленкова, волонтер: «Недостаточно порой бывает информации, то есть очень многую информацию родственники пытаются утаить от нас . Про скандалы какие-то дома , скандалы в школе, инциденты почему-то очень многое утаивают.

Сегодня в арсенале полиции и поисковиков большой технический арсенал – это рации , навигаторы и мощные фонари. Есть и современные лаборатории , в которых установить личность человека можно по любому биологическому материалу. Но чтобы не пришлось этого делать специалисты советуют:

Первое - своременно позвонить 02

Второе - уже сегодня сфотографировать родимые пятна и шрамы близких, ведь, если случится беда, люди теряются и не могут детально описать человека.

Третье - если у вас есть ребёнок, переписать номера телефонов одноклассников и поставить на мобильный специальный маячок, который сообщает , где находится человек.

Очень важную роль играет профилактика. Особенно это касается подростков , которые нередко увлекаются участием в небезопасных группах в социальных сетях. И в этих случаях простое участие и внимание может предотвратить трагедию.