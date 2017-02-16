В Кемерове проходит конкурс «Дембельский альбом»

В преддверии дня защитника Отечества в Кемерове решили приоткрыть одну из ранее закрытых страниц армейского искусства. Более того, в городе даже объявлен конкурс «Дембельский альбом». Все жители могут представить на суд общественности раритетное наследие службы в войсках. Студенты кемеровского техникума принесли дембельские альбомы своих отцов, как оказалось бережно хранимые в семьях. Перелистывать страницы, погружаться в реалии прошлой армейской жизни – нынешней молодежи весьма интересно. Конкурс дембельских альбомов сейчас проходит в районах города. В конце февраля оно получит развитие уже в масштабах города. Жюри выберет победителей в нескольких номинациях.



