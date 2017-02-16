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Из-за сильных снегопадов кузбассовцев просят не выезжать из города

16 Фев. 2017, 16:33
477 просмотров

По информации синоптиков, в регионе ожидаются сильные снегопады, снежные накаты на дорогах и обильные снегопады.    

 

Без острой необходимости выезжать за город в этот тревожный период не стоит, говорят  в ГИБДД по Кемеровской области. Особенно это касается тех, кто недавно сел за руль.  Если поездку отменить нельзя, то автомобиль необходимо тщательно проверить на предмет неисправностей, а при движении – строго соблюдать все правила.  Кроме того, нельзя бросать машины на обочинах – это мешает уборке снега.

- В случае, несоблюдения требований знаков, запрещающих остановку и стоянку в том или ином месте, помимо штрафа в размере полутора тысяч рублей, вам грозит эвакуация автомобиля на специализированную охраняемую стоянку, - добавили в ведомстве. 


Тэги: Кузбасс, дороги, снегопады
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