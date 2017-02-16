Из-за сильных снегопадов кузбассовцев просят не выезжать из города

По информации синоптиков, в регионе ожидаются сильные снегопады, снежные накаты на дорогах и обильные снегопады.

Без острой необходимости выезжать за город в этот тревожный период не стоит, говорят в ГИБДД по Кемеровской области. Особенно это касается тех, кто недавно сел за руль. Если поездку отменить нельзя, то автомобиль необходимо тщательно проверить на предмет неисправностей, а при движении – строго соблюдать все правила. Кроме того, нельзя бросать машины на обочинах – это мешает уборке снега.

- В случае, несоблюдения требований знаков, запрещающих остановку и стоянку в том или ином месте, помимо штрафа в размере полутора тысяч рублей, вам грозит эвакуация автомобиля на специализированную охраняемую стоянку, - добавили в ведомстве.