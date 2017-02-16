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Единая дежурно-диспетчерская служба Кемеровского района работает в режиме особой готовности

16 Фев. 2017, 17:41
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Накануне паводка единая дежурно-диспетчерская служба Кемеровского района переведена в режим особой готовности. В  любое время суток можно позвонить по телефону 75-36-53 и сообщить о нештатной ситуации. Специалисты способны моментально скоординировать действия необходимых служб от ГИБДД до аварийных коммунальных бригад. Так же сюда поступает оперативная информация: обстановка на дорогах,  объектах тепло и водоснабжения, в детских учреждениях и больницах.  При ЧП дежурные оповестят население. Для этого внедрили технологию СМС-рассылок, которая позволяет отправить сообщения  всем абонентам территории, от главы до жителя самой отдаленной деревни. 


Тэги: Кемеровский район, паводок
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