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В Шерегеше обсудят пути развития туризма

17 Фев. 2017, 12:56
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В Таштаголе состоится совещание, посвященное развитию туризма. На повестке дня несколько основных вопросов: это главные направления, механизмы привлечения инвестиций, а также инновации в сфере управления туристическим кластером, не забыли и про бренд Таштагольского района, снежного человека.

Владимир Макута, глава Таштагольского района:  «Здесь сконцентирована та часть бизнеса, которая может представлять весь Кузбасс и здесь в этом месте объективно можно  получить и  понять ту ситуацию, которая в Кузбассе, и наверное отсюда можно дать толчок к развитию дальнейшего направления в дорожном развитии, малом бизнесе, это если мы говорим сегодня о двух направлениях. Будут следующие направления, будем проводить здесь и она как раз будет отражать то, куда надо двигаться, и как надо двигаться Кузбассу».


Тэги: Шерегеш, туризм
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